В России впервые с 23 апреля выявили меньше 5 тысяч новых заболевших COVID-19

Коронавирус, тем не менее, по-прежнему представляет серьезную угрозу как для здоровья россиян, так и для экономики страны. Фото: pixabay.com

Коронавирус, тем не менее, по-прежнему представляет серьезную угрозу как для здоровья россиян, так и для экономики страны. Фото: pixabay.com

По состоянию на 10:00 вторника, 11 августа, на территории России зафиксировали 4 945 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В общей сложности, число COVID-положительных пациентов за время ведения статистики увеличилось до 897 599 человек. Случаи заражения выявлены в каждом российском регионе. Кроме того, за последние сутки, согласно данным портала «Стопкоронавирус.РФ», скончалось 130 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев, таким образом, выросло до 15 131 человека.

Число выписанных за это время пациентов значительно превышает количество новых случаев заражения: домой отправились 6 494 человека, а всего выздоровели 703 175.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус обследовали 12 тысяч человек.