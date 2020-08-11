На коронавирус обследовали еще 12 тыс. жителей Петербурга

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние 24 в Северной столице провели 12 050 тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Согласно оперативным данным на 10 утра вторника, 11 августа, на текущий момент городские медики наблюдают за состоянием здоровья 713 человек, у которых есть подозрение на коронавирус. 150 из них находятся в обсерваторе, 299 самоизолируются дома, а 264 человека общались с зараженными пациентами в последнее время.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам о COVID-19 (номер 122) зарегистрировала 244 звонка.

Служба экстренных вызовов (номер 112) зарегистрировала 56 обращений. Из них 17 — о возвращении в Россию из-за границы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число случаев COVID-19 в мире перевалило за 20 млн.