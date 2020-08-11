Власти Финляндии ужесточат санитарные требования к прибывающим в страну туристам

Правительство Финляндии сделает более строгими требования по эпидемиологической безопасности для туристов, прибывающих из неблагоприятных в этом отношении стран.

В частности, всех пассажиров из государств, где напряженная ситуация с COVID-19, будут тестировать на коронавирусную инфекцию прямо на границе с Финляндией. В частности, будут пристально следить за туристами, проезжающими через финские аэропорты транзитом, сообщает во вторник, 11 августа, РИА Новости.

Также для путешественников из эпидемиологически неблагоприятных стран станет обязательным двухнедельный карантин. Его нарушение будет караться внушительным штрафом или даже тюремным сроком до трех месяцев. Отметим, что на данный момент в Финляндии выявлен 7 601 случай коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки зарегистрировали 157 новых пациентов с COVID-19.