Хромающему Ефремову вызвали скорую в здание суда

Хромающему Ефремову вызвали скорую в здание суда
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова откладывается. Актера госпитализировали из зала суда.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа. Как сообщил ТАСС, Ефремов с трудом смог выйти из машины ФСИН, которая доставила его в Пресненский суд Москвы. По дороге он сильно прихрамывал.

Заседание должно было начаться сегодня в два часа дня, но актеру стало плохо.

Напомним, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за совершение ДТП, повлекшем смерть человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Старший сын погибшего в ДТП с участием Ефремова хочет отсудить у актера 6,5 млн рублей.

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