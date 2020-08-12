Три признака того, что Петербург готовится ко второй волне Covid-19

По данным Росстата, каждый шестой умерший от коронавируса в России — житель Петербурга. Очевидно, летальность от Covid-19 в городе остается высокой. Вполне вероятно, правительство готовится ко второй волне заболеваемости. Об этом косвенно говорят следующие меры.

Во-первых, в Петербурге усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Такое поручение губернатор Александр Беглов на совещании 10 августа дал главам районов. Речь не только об общественных организациях, но и транспорте. Напомним, сотрудники метрополитена вновь начали требовать надевать при входе на станции средства индивидуальной защиты (СИЗ). Однако, как убедился корреспондент Gazeta.SPb.ru, это правило соблюдают далеко не все пассажиры. То же самое происходит и в некоторых торговых комплексах.

Во-вторых, охватить прививками от гриппа в этом сезоне планируется до 60% населения города. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. Для сравнения, этот показатель 5 лет назад был вдвое меньше.

В-третьих, Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует взрывной спрос на туры в Турцию в середине августа. Регулярные чартерные рейсы на популярные курорты в Даламан, Бодрум и Анталью возобновились с 10 августа и возможны из трех городов, в числе которых есть Петербург. Стоит отметить, что ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа предупредил отдыхающих о новых симптомах коронавируса.

Оценку вероятности и сроки наступления второй волны коронавируса наше издание попросило дать комитет по здравоохранению Петербурга. Мы направили в ведомство запрос, в котором поинтересовались, какие еще предпринимаются меры для защиты населения города.

Координирует деятельность комитета по здравоохранению (председатель — Дмитрий Лисовец) вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.