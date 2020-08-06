Вроде есть, а вроде нет. Соблюдает ли Петербург масочный режим

Масочно-перчаточный режим, введенный в Петербурге с 12 мая, никуда не делся. Однако несмотря на оповещения из громкоговорителей и настойчивые просьбы охранников, соблюдают его единицы. В этом убедился корреспондент Gazeta.SPb.ru во время прогулки по городу.

В утренний час пик на станции метро «Ленинский проспект» на пути у пассажиров встала сотрудница метрополитена. Она просила горожан надеть маски. Однако делала это как-то выборочно. По какому принципу — неизвестно. При этом ни одному из петербуржцев без средства индивидуальной защиты (СИЗ) на выход не указали.

Впрочем, реагировали на просьбу (а жестким требованием это не назовешь) далеко не все. В вестибюле, а затем и в вагоне поезда, куда вошел корреспондент Gazeta.SPb.ru, в маске был, навскидку, каждый десятый.

Похожую картину журналист увидел вечером на станции метро «Петроградская». Вот только сотрудники службы безопасности метрополитена никаких требований к пассажирам уже не предъявляли. Останавливали петербуржцев без масок на входе в вестибюль «Автово» — вот там горожанам действительно приходилось доставать из карманов и сумок припрятанные на всякий случай средства индивидуальной защиты.

«Напоминаем, что в метрополитене по-прежнему действует масочный режим. Пожалуйста, не забывайте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские одноразовые или многоразовые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека», — сообщается на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен».

О необходимости ношения масок в петербургской подземке пассажиров регулярно оповещают и по громкоговорителям. Как и в городских трамваях. Но в последних, поскольку следить за этим, видимо, некому, правило соблюдает еще меньше народу, чем в метро. В одном из вагонов, где ехал корреспондент Gazeta.SPb.ru, масок на лицах горожан не было вовсе.

Немного строже дело с масками обстоит в крупных торговых комплексах. Впрочем, это не удивительно: за несоблюдение санитарных и противоэпидемических требований губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил их снова закрыть.

Так, в ТРК «Лето» охранники зорко следят за тем, чтобы никто из многочисленных покупателей не просочился в центр без маски. По этой причине на входе иногда образуются небольшие очереди: ответственных горожан задерживают те, кто не надел СИЗ заранее.

Корреспондент Gazeta.SPb.ru отметил, что некоторые петербуржцы, пользуясь такой суматохой, все же умудрялись попасть в комплекс без маски. Но ее все равно приходилось приобретать при посещении некоторых отделов, например, с косметикой — иначе оттуда просто выгоняли.

Напомним, что масочно-перчаточный режим в Петербурге был введен 12 мая. Он обязывает горожан носить СИЗ в местах массового скопления людей.