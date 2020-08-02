Беглов напомнил торговым центрам и рынкам о штрафах за нарушение мер против коронавируса

Губернатор напомнил, что организации-нарушителей могут не только оштрафовать, но и закрыть на срок до трех месяцев. Фото: gov.spb.ru

Губернатор напомнил, что организации-нарушителей могут не только оштрафовать, но и закрыть на срок до трех месяцев. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов на своей официальной странице во «Вконтакте» напомнил рынкам и торговым центрам города о необходимости соблюдать санитарные и противоэпидемические требования.

Их нарушение, отметил глава Петербурга, карается крупными штрафами в размере до 500 тысяч рублей. Однако финансовый ущерб — не главная мера правоохранителей и Роспотребнадзора для борьбы с нарушителями мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Уполномоченные органы могут приостановить работу организаций, пренебрегающих соблюдением требований безопасности на срок до 90 суток. Беглов также обратился к самим петербуржцам, призвав их ответственно относиться к рекомендациям Роспотребнадзора и врачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России проведено почти 30 миллионов тестирований на коронавирусную инфекцию.