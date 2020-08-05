В метро Петербурга опять начали проверять маски, в вагонах следить за пассажирами некому

В петербургском метрополитене вновь начали проверять маски. Делают это на входе и на выходе. В самих вагонах пассажиры могут проехать без маски безнаказанно.

Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на петербургскую подземку. Там заявили, что проверку масок ввели повсеместно. Если пассажир попытается пройти к турникетам без маски, ему предложат ее надеть или купить.

При этом тем, кто все-таки попытается прорваться в подземку без масок, грозит акт. Отчитываться за свой проступок петербуржцам придется в комитете по транспорту.

Отмечается, что в самих вагонах и на платформах следить за тем, кто носит маску, а кто – нет, некому.

Ранее gazeta.spb.ru писала о массовой драке на борту самолете, который летел на Ибицу. Один из мужчин отказался надевать маску, что вызвало бурную реакцию других пассажиров. Драка началась, когда он не стал надевать маску, после замечания. Участие в ней приняли около десяти человек.