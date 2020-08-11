На проспекте Ветеранов водитель влетел в забор и «побежал за страховкой»

На проспекте Ветеранов водитель влетел в забор и &#171;побежал за страховкой&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга сегодня утром водитель легковушки протаранил ограждение.

Дорожный инцидент случился во вторник. 11 августа, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В результате аварии у легковушки сильно пострадала передняя часть. По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия. Они предположили, что лихач отправился за страховкой.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самокатчик подбил мотоциклиста на Ушаковском мосту. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Офисный рынок Петербурга показал отрицательный результат
Петербуржцы обеспокоены возможным закрытием города на карантин с 20 сентября
Вирусологи нашли простой способ для снижения риска передачи коронавируса
В Ленобласти нашли останки 11 подростков, погибших во время ВОВ
На проспекте Ветеранов водитель влетел в забор и «побежал за ...
В Петербурге осудили гражданина Республики Узбекистан, который насмерть ...
Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса
В торговом комплексе «Невский Центр» появится фуд-холл