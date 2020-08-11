На проспекте Ветеранов водитель влетел в забор и «побежал за страховкой»

В Красносельском районе Петербурга сегодня утром водитель легковушки протаранил ограждение.

Дорожный инцидент случился во вторник. 11 августа, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В результате аварии у легковушки сильно пострадала передняя часть. По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия. Они предположили, что лихач отправился за страховкой.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самокатчик подбил мотоциклиста на Ушаковском мосту. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.