Самокатчик подбил мотоциклиста на Ушаковском мосту

В Петербурге на Ушаковском мосту произошло ДТП с участием мотоцикла и самоката. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Авария случилась во вторник, 11 августа. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Двухколесное ДТП на Ушаковском мосту», — отмечает автор поста.

На кадрах видно, как человек на электросамокате врезается байкера, который неожиданно выехал с другой полосы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТРК «Мега» эвакуировали из-за угрозы взрыва, на КАД собралась гигантская пробка. Очевидцы пишут, что стоят уже около двух часов и не могут добраться до города.