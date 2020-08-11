ТРК «Мега» эвакуировали из-за угрозы взрыва, на КАД собралась гигантская пробка

ТРК &#171;Мега&#187; эвакуировали из-за угрозы взрыва, на КАД собралась гигантская пробка
Из помещения вывели людей. Фото: vk.com/spb_today

На территории Ленобласти эвакуировали торговый комплекс «Мега Парнас». Поступило сообщение о минировании.

Об этом стало известно во вторник, 11 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Эвакуируют Мегу из-за сообщения о заминировании», — написал автор записи.

В небе летают вертолеты, а на дорогах произошел настоящий коллапс. Очевидцы пишут, что стоят уже около двух часов и не могут добраться до города.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

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