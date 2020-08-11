Петербурженка сообщила о старике с ампутированными ступнями, который вторые сутки лежит у больницы 14

Петербурженка сообщила о старике с ампутированными ступнями, который вторые сутки лежит у больницы 14
Горожанка обнаружила пенсионера с ампутированными ступнями, которому некуда идти. Фото: pixabay

Петербурженка взволнованна судьбой старика с ампутированными конечностями, которого она нашла лежащим на газоне недалеко от Городской больницы №14. Она попросила горожан помочь мужчине.

Об инциденте стало известно во вторник, 11 августа. Жительница рассказала в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», что во время визита в указанную больницу, расположенную недалеко от станции метро «Нарвская», обнаружила на газоне лежащего старика без ног. По словам мужчины, он находится там уже сутки.

«Забрать с больницы его некому, да и некуда. Говорит, ему бы на Суворовский, там знакомые», — передала слова старика петербурженка.

Женщина также добавила, что пыталась и сама привлечь внимание к проблеме старика и как-то ему помочь, но все ведомства, в которые она звонила, по тем или иным причинам отказывали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге соцработница почти год пользовалась банковской картой пожилой подопечной.

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