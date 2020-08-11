В Петербурге соцработница почти год пользовалась банковской картой пожилой подопечной

В Петербурге соцработница почти год пользовалась банковской картой пожилой подопечной
Доверчивость пожилых людей порой обходится им, в прямом смысле, дорого. Фото: pixabay.com

В полицию Петербурга обратилась 83-летняя пенсионерка, проживающая на улице Чайковского, которая заявила о пропаже 722 тысяч рублей с её банковской карты.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что на протяжении нескольких месяцев, с июня прошлого года по март текущего года, банковской картой, принадлежащей пожилой жительнице Северной столицы, пользовалась 58-летняя социальная работница, которая помогала пенсионерке.

Все это время с карты систематически списывались средства, достигнув суммы в 722 тысячи рублей. Полицейские разыскивают женщину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не уточняется, была ли подозреваемая действительно социальным работником или попросту притворялась сотрудницей соответствующей службы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка из Колпино рассказала прохожему о своих сбережениях и осталась без них.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество обман пенсионеров санкт-петербург социальный работник улица чайковского


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге соцработница почти год пользовалась банковской картой пожилой ...
На Гражданском проспекте изнасиловали и ограбили женщину
На коронавирус обследовали еще 12 тыс. жителей Петербурга
Реконструкцию теплосетей в Приморском районе проведут за 333 млн рублей
В Петербурге бизнесмен обнаружил рядом со своей квартирой гранату и записку ...
В Приозерском районе на реке Вьюн прохожий нашел в воде труп
Две полосы на развязке КАД с Мурманским шоссе закроют из-за ремонта
Петербурженка отдала мошеннику золото на 330 тыс. рублей