В Петербурге соцработница почти год пользовалась банковской картой пожилой подопечной

В полицию Петербурга обратилась 83-летняя пенсионерка, проживающая на улице Чайковского, которая заявила о пропаже 722 тысяч рублей с её банковской карты.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что на протяжении нескольких месяцев, с июня прошлого года по март текущего года, банковской картой, принадлежащей пожилой жительнице Северной столицы, пользовалась 58-летняя социальная работница, которая помогала пенсионерке.

Все это время с карты систематически списывались средства, достигнув суммы в 722 тысячи рублей. Полицейские разыскивают женщину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не уточняется, была ли подозреваемая действительно социальным работником или попросту притворялась сотрудницей соответствующей службы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка из Колпино рассказала прохожему о своих сбережениях и осталась без них.