На трассе «Сортавала» грузовик улетел в кювет, рассыпав по дороге банки с краской

На трассе &#171;Сортавала&#187; грузовик улетел в кювет, рассыпав по дороге банки с краской
Дорога усыпана банками с краской. Фото: vk.com/spb_today

Водителям Петербурга пришлось объезжать банки с краской, которые рассыпались по проезжей части. Они вывалились из кузова грузовика, который угодил в ДТП.

Авария случилась сегодня, 11 августа, на трассе «Сортавала». Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Грузовик в результате ДТП уехал в кювет», — написал автор записи.

По словам очевидцев, банки с краской после столкновения случайно «потеряла» ГАЗель. Они причинили массу неудобств проезжающим мимо водителям. На видеозаписи зафиксировано, что участникам движения пришлось объезжать внезапное препятствие по обочине.

О пострадавших в результате аварии информации нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов водитель влетел в забор и «побежал за страховкой».

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