Подозрение на инсульт у Михаила Ефремова не подтвердилось

Известного актера отправили в больницу из здания Пресненского суда, где проходило заседание по уголовному дело о смертельном ДТП.

Сегодня, 11 августа, Ефремов прибыл в суд на очередное разбирательство в плохом самочувствии. Он даже не смог самостоятельно выйти из машины. Нормально идти актер тоже не сумел, поэтому хромал. Его состояние вызвало беспокойство у окружающих, поэтому было принято решение о вызове скорой-помощи. Прибывшие медики забрали Ефремова в реанимацию Боткинской больницы с подозрением на инсульт.

Позднее стали известны подробности о состоянии госпитализированного. В настоящее время Ефремов находится в сознании, угроза его жизни отсутствует, а диагноз «инсульт» специалисты не подтвердили. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

В связи со случившимся, сорванное судебное заседание было перенесено на 10:00 12 августа. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пресненского суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хромающему Ефремову вызвали скорую в здание суда.