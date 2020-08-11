В Москве от коронавирусной инфекции скончалось еще 12 человек

В Москве от коронавирусной инфекции скончалось еще 12 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

Печальная статистика пополнилась новыми случаями летальных исходов.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленную информацию по смертности от коронавируса в столице. Официально подтверждено еще 12 смертей от болезни. Известно, что все погибшие пациенты болели пневмонией. Таким образом, в Москве жертвами коварного патогена за все время эпидемии стали 4611 человек.

Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация в России постепенно улучшается. К примеру, за последние сутки в стране COVID-19 диагностировали всего у 4945 человек. Показатель ниже 5000 последний раз фиксировался лишь в конце апреля.

В общей сложности, заразились коронавирусом в РФ 897 тысяч человек.

Также, 11 августа, президент России Владимир Путин заявил, что в стране официально зарегистрирована первая вакцина от болезни. Глава государства поделился тем, что его дочь уже опробовала препарат на себе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объявлено название первой российской вакцины от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус москва смертность


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково отменили 15 рейсов
Лавров рассказал, сколько россиян остается за границей
ОМОН начал штурм подъездов жилых домов в Минске
В Гидрометцентре рассказали, когда в европейскую часть России вновь придет тепло
В Москве от коронавирусной инфекции скончалось еще 12 человек
На парковке «Мега Дыбенко» произошло ДТП с участием каршеринга и такси
В ходе экологической акции петербуржцы сдали 7 килограмм батареек и аккумуляторов
У артистов Мариинского театра обнаружили коронавирус