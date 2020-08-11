В Москве от коронавирусной инфекции скончалось еще 12 человек

Печальная статистика пополнилась новыми случаями летальных исходов.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленную информацию по смертности от коронавируса в столице. Официально подтверждено еще 12 смертей от болезни. Известно, что все погибшие пациенты болели пневмонией. Таким образом, в Москве жертвами коварного патогена за все время эпидемии стали 4611 человек.

Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация в России постепенно улучшается. К примеру, за последние сутки в стране COVID-19 диагностировали всего у 4945 человек. Показатель ниже 5000 последний раз фиксировался лишь в конце апреля.

В общей сложности, заразились коронавирусом в РФ 897 тысяч человек.

Также, 11 августа, президент России Владимир Путин заявил, что в стране официально зарегистрирована первая вакцина от болезни. Глава государства поделился тем, что его дочь уже опробовала препарат на себе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объявлено название первой российской вакцины от коронавируса.