В Гидрометцентре рассказали, когда в европейскую часть России вновь придет тепло

Дело в том, что европейская территория страны в настоящее время накрыта «волной холода». Ее отступление ожидается 18 августа. Уже в этот день температура воздуха снова начнет ползти вверх и достигнет показателя в +20 и более.

Если описать ситуацию с погодой профессиональным языком, то сейчас метеорологами в прогнозах фиксируется «провал, волна холода» и «ложбинные значения в графике температуры». Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалист подчеркнул, что тепло снова порадует жителей России начиная с 18 августа. Температура установится в пределах нормальных значений, характерных для последнего месяца лета, но все равно будет немного ниже. Поэтому, жары ждать не стоит. Однако, волноваться не нужно, погода все равно будет благоприятной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург с 11 августа на неделю пришло похолодание.