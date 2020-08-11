В Петербург с 11 августа на неделю пришло похолодание

Ветер будет дуть в северном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду. Фото: Baltphoto

Ветер будет дуть в северном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду. Фото: Baltphoto

Со вторника, 11 августа, погода в Северной столице заметно ухудшилась: небо затянули дождевые тучи, температура снизилась до +16 градусов.

По информации ведущего специалиста метеорологического центра «Фобос» Михаила Леуса, испортившаяся погода — следствие циклонического вихря, тыловая часть которого сейчас находится над территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В следствие этого жителям и гостям города на Неве и Ленобласти стоит приготовиться к пасмурной погоде, кратковременным дождям и резкому похолоданию. Сегодня в Петербурге воздух прогреется не выше +18 градусов, в 47 регионе дневная температура составит до +19 градусов. Аналогичные погодные условия продержатся до конца недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца лета жары петербуржцам можно не ждать, август обещает быть прохладным.