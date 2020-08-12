В Пулково отменили 15 рейсов

Туристы не смогут отправиться как в Москву, так и за границу.

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что в небо, согласно запланированному графику, не поднимутся 15 самолетов авиакомпаний «Аэрофлот», «Чайна истерн эйралайнз», Fly One, KLM, Air France, «Россия», Air Astana, Air Baltic, Air Moldova, Turkish Airlines, «Ямал», «Азур Эйр», «Северный ветер», «Уральские авиалинии». Информация о данных изменениях в расписании появилась на онлайн-табло аэропорта «Пулково».

Отмененные рейсы подразумевали вылеты из воздушной гавани Северной столицы в следующие города: Анталью, Бодрум, Даламан, Москву, Кишинев, Ригу, Алматы, Париж, Амстердам и Сиань Синьянг.

Помимо отмен, случилась и задержка рейса в Анталью.

Причины, по которым была произведена отмена рейсов пока что неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Smartavia запускает полеты из Пулково в Волгоград и Калининград.