Smartavia запускает полеты из Пулково в Волгоград и Калининград

В августе текущего года авиакомпания Smartavia запускает два новых регулярных рейса из петербургского аэропорта, в Волгоград и Калининград.
Об этом во вторник, 11 августа, сообщает пресс-служба управляющей компании Пулково, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Полеты в Волгоград будут выполняться четыре раза в неделю с 16 августа, в Калининград самолеты Smartavia будут летать пять раз в неделю с 17 августа.
Осуществлять рейсы будут воздушные суда Boeing 737-500 и Boeing 737-800. Отметим, что в планы авиакомпании также входит увеличение частоты рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик, Казань, Мурманск, Самару и Уфу. Кроме вышеперечисленных, на данный момент Smartavia летает из Пулково еще по семи направлениям: в Архангельск, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Нарьян-Мар, Челябинск и Сочи.