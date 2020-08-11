Smartavia запускает полеты из Пулково в Волгоград и Калининград

В 2019 году Smartavia обслужила в Санкт-Петербурге 814,4 тыс. человек, что на 25,7% превышает показатель за 2018 год. Фото: пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

В 2019 году Smartavia обслужила в Санкт-Петербурге 814,4 тыс. человек, что на 25,7% превышает показатель за 2018 год. Фото: пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

В августе текущего года авиакомпания Smartavia запускает два новых регулярных рейса из петербургского аэропорта, в Волгоград и Калининград.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщает пресс-служба управляющей компании Пулково, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Полеты в Волгоград будут выполняться четыре раза в неделю с 16 августа, в Калининград самолеты Smartavia будут летать пять раз в неделю с 17 августа.

Осуществлять рейсы будут воздушные суда Boeing 737-500 и Boeing 737-800. Отметим, что в планы авиакомпании также входит увеличение частоты рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик, Казань, Мурманск, Самару и Уфу. Кроме вышеперечисленных, на данный момент Smartavia летает из Пулково еще по семи направлениям: в Архангельск, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Нарьян-Мар, Челябинск и Сочи.