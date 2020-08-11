Smartavia запускает полеты из Пулково в Волгоград и Калининград

Smartavia запускает полеты из Пулково в Волгоград и Калининград
В 2019 году Smartavia обслужила в Санкт-Петербурге 814,4 тыс. человек, что на 25,7% превышает показатель за 2018 год. Фото: пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

В августе текущего года авиакомпания Smartavia запускает два новых регулярных рейса из петербургского аэропорта, в Волгоград и Калининград.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщает пресс-служба управляющей компании Пулково, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Полеты в Волгоград будут выполняться четыре раза в неделю с 16 августа, в Калининград самолеты Smartavia будут летать пять раз в неделю с 17 августа.

Осуществлять рейсы будут воздушные суда Boeing 737-500 и Boeing 737-800. Отметим, что в планы авиакомпании также входит увеличение частоты рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик, Казань, Мурманск, Самару и Уфу. Кроме вышеперечисленных, на данный момент Smartavia летает из Пулково еще по семи направлениям: в Архангельск, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Нарьян-Мар, Челябинск и Сочи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 августа в Пулково отменили вылет 19 рейсов.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
smartavia авиасообщение волгоград калининград новые направления пулково санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Найденный в реке Вьюн в Ленобласти труп стал поводом для уголовного дела
Петербуржцы попали в смертельное ДТП по пути в Белоруссию
В Петербург с 11 августа на неделю пришло похолодание
В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями
За сутки в Ленобласти выявили 29 случаев заражения коронавирусом
В Петербурге выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19
Коронавирус помог молодоженам в Петербурге сэкономить на свадьбе
В России впервые с 23 апреля выявили меньше 5 тысяч новых заболевших COVID-19