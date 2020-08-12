В Петербурге 12 августа будет прохладно и дождливо

В Петербурге 12 августа будет прохладно и дождливо
В Петербурге ожидается пасмурная погода. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня в Северной столице ожидается прохладная погода с кратковременными осадками. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 12 августа, погоду в городе продолжает определять холодная тыловая часть циклона. При облачной с прояснениями погоде не обойдется без кратковременных дождей.

Леус рассказал в своем Facebook, что температура воздуха в городе на Неве достигнет 16-18 градусов тепла. В Ленобласти будет +14…+19 градусов. Северный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня отменили 15 рейсов. отменили 15 рейсов. Помимо отмены, случилась и задержка рейса в Анталью. Причины изменений в расписании пока что неизвестны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб погода прохлада


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец лишился KIA Optima за 1,3 миллиона
В Петербурге почтят память погибших 20 лет назад моряков подлодки «Курск»
Лжегазовики вынесли из квартиры пожилой петербурженки почти 170 тысяч
Петербуржец умер после пьяной ссоры на Сытнинской
Трамп заявил о завершении тестирования трех вакцин от коронавируса
ВОЗ собирается проверить данные по испытанию вакцины России от COVID-19
Названы симптомы, когда ребенку нужна помощь психолога
Завод Toyota в Петербурге вошел в рейтинг лучших иностранных корпоративных ...