Жителю Ленобласти грозит арест за петарду на игре «Зенита» с «Ротором»

В Волгограде могут на полмесяца арестовать жителя Ленинградской области, который бросил петарду на матче «Зенита» и «Ротора».
Игра первого тура первенства Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе «Волгоград Арена».
Об этом сообщает региональное управление МВД по Волгоградской области. Футбольный фанат бросил на матче петарду. В результате был задержан 35-летний житель Ленобласти. В отношении него составили административный протокол.
За нарушение придется выплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, фанату грозит административный арест на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных соревнований от года до семи лет.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что встреча «Зенита» и «Ротора» завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба.