«Зенит» обыграл на выезде волгоградский «Ротор»

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Встреча проходила в Волгограде. Фото: pixabay

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» принимал «Зенит». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу петербургской команде обеспечили голы Артема Дзюба и Себастьяна Дриусси.

Мачт прошел сегодня, 11 августа, на стадионе «Волгоград Арена». Счет был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился Дзюба после паса Дриусси. За 11 минут до конца основного времени аргентинский легионер поставил точку в матче.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-зенитовец ногами избил судью на любительском матче. Спортсмен повалил арбитра и избил его ногами. В результате у пострадавшего оказалось разбито лицо. Причина конфликта не уточняется. Инцидент произошел после решения Данченкова дисквалифицировать футболиста.

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"Зенит" матч спорт


 

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