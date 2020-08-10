Экс-зенитовец ногами избил судью на любительском матче

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков напал на судью во время игры Московского Кубка Селебрити.

Об инциденте рассказал журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров в Twitter.

Во время матча пострадал судья Никита Данченков. Журналист отметил, что спортсмен повалил арбитра и избил его ногами. В результате у пострадавшего оказалось разбито лицо.

Судя по опубликованным фото, у пострадавшего разбита бровь и синяк под глазом.

Причина конфликта не уточняется. Инцидент произошел после решения Данченкова дисквалифицировать футболиста.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак заявил, что один из спортсменов «Зенита» получил положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Имя заболевшего спортсмена называть главный тренер не стал.