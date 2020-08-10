Семак подтвердил случай заражения коронавирусом среди футболистов «Зенита»

Семак подтвердил случай заражения коронавирусом среди футболистов &#171;Зенита&#187;
Раскрывать фамилии заболевших игроков Семак не стал. Фото: Baltphoto

Главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак заявил, что один из спортсменов «Зенита» получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Наставник сине-бело-голубых объяснил, что после того, как у двоих игроков заподозрили наличие опасной инфекции, руководство клуба сразу уведомило об этом Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Роспотребнадзор. Правда, у одного из футболистов заражение в итоге не подтвердилось, но ему, как и действительно болеющему игроку, придется остаться на карантине, пишет Nevasport.ru.

Отметим, что во вторник, 11 августа, «Зенит» должен встретиться с волгоградским «Ротором» на выезде. Матч состоится в рамках первого тура чемпионата России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столичный «Спартак» снялся с участия в российском чемпионате по футболу.

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