С проспекта Обуховской Обороны могут исчезнуть столетние трамвайные опоры

В Петербурге градозащитники забили тревогу из-за трамвайных опор на проспекте Обуховской Обороны. Они могут исчезнуть.

Об этом сообщает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Опоры контактной сети городского трамвая сохранились на проспекте с 1920-х годов. Сейчас их планируют заменить опоры. Для них уже заливают фундаменты.

Всего вдоль проспекта сохранилось 16 таких металлических фермовых клепанных опор. Специалисты полагают: велика вероятность того, что опоры были изготовлены еще до революции.

Активисты считают, что верным решением станет музеефикация трамвайных опор на историческом месте.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что историческая застройка центральных районов Петербурга не позволяет дополнительно создавать много садов и парков. Компенсировать их нехватку могло бы так называемое «вертикальное озеленение».