После нападения на полицейских в Купчино возбудили дело, фигурант застрелен

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель напал на сотрудника полиции и попытался скрыться.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В ведомстве отметили, что следователи осмотрели место происшествия, где нашли боеприпасы, обрез винтовки Мосина, обрез охотничьего ружья, а также бутылку с неустановленной жидкостью.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что мужчина, который оказался уроженцем Дагестана, погиб в среду, 12 августа, утром.

Правоохранители остановили ВАЗ 2109 у парковки на Боровой улице во Фрунзенском районе. Водитель ударил одного из полицейских в ответ на просьбу предъявить документы, затем он попытался скрыться.

При задержании злоумышленник сопротивлялся, пытался вырвать у полицейского табельное оружие. Последнего пришлось трижды выстрелить. Нападавший получил ранение, ему оказали медицинскую помощь, но он скончался на месте происшествия.