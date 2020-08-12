Активисты Петербурга просят чиновников ускорить капремонт дома Бернштейна

Активисты намерены обратиться в КГИОП и Жилищный комитет с просьбой перенести капремонт фасада здания, с 2022-го на 2021-й год. Фото: https://vk.com/mytndvor

Активисты намерены обратиться в КГИОП и Жилищный комитет с просьбой перенести капремонт фасада здания, с 2022-го на 2021-й год. Фото: https://vk.com/mytndvor

Городские активисты обращаются к властям Северной столицы с просьбой перенести капитальный ремонт фасада дома Бернштейна на 2-й Советской, 10Б, поскольку у здания снова возникли проблемы с лепниной.

Капремонт доходного дома планировался на 2022 год, однако инициативные жители Центрального района настаивают на переносе работ на 2021 год. Об этом активисты сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в среду, 12 августа. В частности, жильцы дома заметили, что вылепленный на фасаде дельфин, плещущийся в волнах, отходит от эркера. Они предложили управляющей компании демонтировать фигуру и отдать на хранение до завершения ремонтных работ, однако эти манипуляции, как оказалось, не входят в компетенцию УК.

На данный момент, силами неравнодушных граждан, возле дома Бернштейна появились временные леса, а пострадавшего дельфина осмотрел скульптор. Он объяснил, что, хотя лепнина действительно сильно пострадала, держится декор довольно крепко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП прокомментировал ход реставрации фасада дома Циммермана.