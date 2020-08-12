Активисты Петербурга просят чиновников ускорить капремонт дома Бернштейна

Активисты Петербурга просят чиновников ускорить капремонт дома Бернштейна
Активисты намерены обратиться в КГИОП и Жилищный комитет с просьбой перенести капремонт фасада здания, с 2022-го на 2021-й год. Фото: https://vk.com/mytndvor

Городские активисты обращаются к властям Северной столицы с просьбой перенести капитальный ремонт фасада дома Бернштейна на 2-й Советской, 10Б, поскольку у здания снова возникли проблемы с лепниной.

Капремонт доходного дома планировался на 2022 год, однако инициативные жители Центрального района настаивают на переносе работ на 2021 год. Об этом активисты сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в среду, 12 августа. В частности, жильцы дома заметили, что вылепленный на фасаде дельфин, плещущийся в волнах, отходит от эркера. Они предложили управляющей компании демонтировать фигуру и отдать на хранение до завершения ремонтных работ, однако эти манипуляции, как оказалось, не входят в компетенцию УК.

На данный момент, силами неравнодушных граждан, возле дома Бернштейна появились временные леса, а пострадавшего дельфина осмотрел скульптор. Он объяснил, что, хотя лепнина действительно сильно пострадала, держится декор довольно крепко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП прокомментировал ход реставрации фасада дома Циммермана.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
городские активисты дом бернштейна капремонт санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург идеален для проведения международного архитектурного конкурса
Вместе с судами в Петербурге «заминировали» все здания налоговой инспекции
Покупатель пытался украсть товары на 8 тысяч рублей из гипермаркета на ...
Активисты Петербурга просят чиновников ускорить капремонт дома Бернштейна
В Пушкине задержали посетителя банка, находящегося в розыске
«Газелькин» заплатит «Грузовичкоф» миллион по спору о товарных знаках
Петербуржцы принесли цветы к консульству Белоруссии
Дату похорон Энди Картрайта объявят после получени результатов экспертизы