Петербургский Дом ветеранов наказали за сокрытие числа пациентов с пневмонией

Пяти пациентам диагностировали пневмонию, однако их не обследовали на коронавирус. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Пяти пациентам диагностировали пневмонию, однако их не обследовали на коронавирус. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Пушкинский районный суд оштрафовал «Дом ветеранов войны и труда №1» за несоблюдение эпидемиологических правил. Соцучреждению придется заплатить 100 тыс. рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, учреждение привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ.

Дом ветеранов получил штраф за то, что в июне не провел дезинфекцию после госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями, в частности с пневмонией, ОРВИ и ковидом. Также пяти пациентам диагностировали пневмонию, однако их не обследовали на коронавирус.

Защитник отметила, что большую часть нарушений, выявленных при проверке, уже устранили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поликлинику в Пушкинском районе оштрафовали на 100 тысяч за санитарные нарушения.