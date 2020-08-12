Поликлинику в Пушкинском районе оштрафовали на 100 тысяч за санитарные нарушения

Пушкинский район суд постановил оштрафовать на 100 тысяч рублей СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» за нарушения санитарного законодательства.

В частности, сотрудникам медицинского учреждения измеряли температуру без СИЗ и лишь один раз в сутки, утилизация отходов проводилась неверным образом, также были обнаружены нарушения в ведении журнала Ф-60. Кроме того, выявили несвоевременную регистрацию зараженных COVID-19 — спустя более 12 часов с момента выявления опасной инфекции. Кабинеты врачей, как показала инспекция, не оснащены антисептиками, а сроки наблюдения за людьми, контактировавшими с COVID-положительными пациентами нарушаются.

Суд учел, что поликлиника ликвидировала часть нарушений и является бюджетным учреждением, поэтому назначил штраф ниже минимального — 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поликлиника №44 Фрунзенского района также оштрафовали на 100 тысяч рублей.