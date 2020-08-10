Петербургскую поликлинику №44 оштрафовали за нарушения во время деятельности в период эпидемии COVID-19

Медицинское учреждение работало, игнорируя выполнение необходимых требований во время активного распространения коронавирусной инфекции.

Еще 2 июля были рассмотрены материалы расследования санитарно-эпидемиологических причин распространения патогена. В поликлинике коронавирус выявили у 33 сотрудников. Установлено, что подобной вспышке поспособствовали различные нарушения.

Выяснилось, что в учреждении отсутствовало должное количество медицинских масок и перчаток, а также средств для дезинфекции. Помимо этого, некоторые сотрудники попросту пренебрегали использованием СИЗ в стенах поликлиники. Также, отсутствовала необходимая документация, в которой бы фиксировались данные о пациентах, являющимися контактными с заболевшими. Отсутствовала и оперативная передача информации о инфицированных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено и то, что некоторых контактных пациентов даже не обследовали. Измерение температуры работникам производилось лишь один раз в смену, что также является нарушением.

Представитель поликлиники вину признал лишь частично. Фрунзенский районный суд принял решение о привлечении к ответственности за правонарушение в рамках части 2 статьи 6.3 КоАП России СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №44». Учреждение оказалось оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онкодиспансер в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение мер против COVID-19.