Онкодиспансер в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение мер против COVID-19

Диспансер оштрафовали за ненадлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений и инвентаря, а также за несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками учреждения. Фото: pixabay.com

Диспансер оштрафовали за ненадлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений и инвентаря, а также за несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками учреждения. Фото: pixabay.com

Суд Петроградского района оштрафовал СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» за несоблюдение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в июне 2020 года.

Нарушения привели к вспышке инфекционных заболеваний на территории диспансера. Проверка установила, что в медицинском учреждении не было антисептиков в буфете и столовой, вентиляционная система не подвергалась дезинфекции, в ненадлежащем состоянии находились медицинские кабинеты и ординаторские. Помимо санитарных, выявлены также технические нарушения, которые онкодиспансер не мог устранить в силу недостаточного финансирования.

Защита, таким образом, настаивала на прекращении судебного производства в отношении учреждения, однако суд счел доводы несостоятельными, так как основная претензия инспекторов заключалась в ненадлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений. В связи с этим диспансер обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургской компании пришлось выплатить штраф за вспышку COVID-19 среди сотрудников.