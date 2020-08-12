Цены на продукты в России снизились впервые в этом году

Росстат впервые с осени прошлого года зафиксировал в России недельную дефляцию.

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат), последний раз дефляция в РФ была замечена в сентябре прошлого года.

Снижение потребительских цен за последнюю неделю составило 0,1%. Три недели подряд инфляция была на нулевом уровне, но в начале августа эксперты заметили признаки дефляции.

Считается, что причиной дефляции стало падение цен на овощи в магазинах, которое наблюдается уже на протяжении нескольких недель.

На замедление инфляции также повлияло снижение потребительского спроса, произошедшее из-за коронавирусной пандемии. В связи с этим Банк России был вынужден снизить ключевую ставку этим летом, чтобы поддержать годовой темп роста цена на целевом уровне в 4%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет рост цен на мясо.