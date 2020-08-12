На дачном участке в Павловске нашли боеприпас времен ВОВ

Найденный снаряд в СНТ "Звездочка". Фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО

Найденный снаряд в СНТ "Звездочка". Фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Пушкинском районе Петербурга утром в среду, 12 августа.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС. Снаряд диаметром 76 мм был найден в 11.20 на 288 участке в СНТ «Звездочка». На место происшествия вызвали взрывотехников.

Прибывшие на место сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали взрывоопасный предмет и вывезли его на специальный полигон, где он впоследствии будет уничтожен при соблюдении всех мер безопасности.

В МЧС напомнили, что при нахождении взрывоопасных предметов необходимо звонить в службу спасения по телефону «01», или же «112» и «101» для мобильных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на кладбище в Павловске прохожий нашел склад боеприпасов времен ВОВ. Взрывотехники ОМОН вывезли из Пушкинского района Петербурга ржавые боеприпасы времен Великой Отечественной войны.