На кладбище в Павловске прохожий нашел склад боеприпасов времен ВОВ

Взрывотехники ОМОН вывезли из Пушкинского района Петербурга ржавые боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Об этом сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Случайный прохожий из Павловска обратился в правоохранительные органы с сообщением об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы.
Мужчина нашел снаряды под небольшим слоем земли у местного кладбища. Предполагается, что на этом месте во времена войны был склад боеприпасов.
На указанный адрес прибыла группа разминирования ОМОН. Специалисты обследовали местность и нашли более двух десятков различных боеприпасов.
Снаряды вывезли из города на специализированный полигон для последующего уничтожения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах нашли 14 боеприпасов времен ВОВ.