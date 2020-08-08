На кладбище в Павловске прохожий нашел склад боеприпасов времен ВОВ

Найденные в Павловске боеприпасы. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Найденные в Павловске боеприпасы. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрывотехники ОМОН вывезли из Пушкинского района Петербурга ржавые боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Случайный прохожий из Павловска обратился в правоохранительные органы с сообщением об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы.

Мужчина нашел снаряды под небольшим слоем земли у местного кладбища. Предполагается, что на этом месте во времена войны был склад боеприпасов.

На указанный адрес прибыла группа разминирования ОМОН. Специалисты обследовали местность и нашли более двух десятков различных боеприпасов.

Снаряды вывезли из города на специализированный полигон для последующего уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах нашли 14 боеприпасов времен ВОВ.