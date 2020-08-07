В Шушарах нашли сразу 14 боеприпасов времен ВОВ

Боеприпасы уже ликвидировали на полигоне. Фото: МЧС РФ

Боеприпасы уже ликвидировали на полигоне. Фото: МЧС РФ

Под землей лежали шесть гранат и восемь мин.

В Шушарах во время земляных работ нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

В эту пятницу на Сарицкой улице обнаружили шесть гранат и восемь мин. Спасателям информация поступила в четыре часа дня. Их вывезли силами Западного военного округа. Боеприпасы уничтожены на специальном полигоне, в результате никто не пострадал.

Эксперты просят при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их и сразу вызывать сотрудников спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники ОМОНа обезвредили боеприпас времен ВОВ, найденный на лестничной площадке в Красногвардейском районе.