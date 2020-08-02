Сотрудники ОМОНа обезвредили боеприпас времен ВОВ, найденный на лестничной площадке в Красногвардейском районе

Каким образом снаряд оказался на лестничной клетке, неизвестно. Фото: пресс-служба ГУ ФС ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

Каким образом снаряд оказался на лестничной клетке, неизвестно. Фото: пресс-служба ГУ ФС ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

В Красногвардейском районе Петербурга, в одном из домов по Ленской улице на лестничной клетке первого жильцы обнаружили заржавевший предмет, похожий на боеприпас.

Обеспокоенные жители дома обратились в правоохранительные органы, и на место проишествия оперативно прибыли взрывотехники. Специалисты обследовали находку и установили, что это головная часть 105-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны, не прошедшая канал ствола.

Опасный предмет с соблюдением всех требований безопасности бы вывезен омоновцами на специализированный полигон и успешно ликвидирован. Каким образом боевой снаряд времен ВОВ оказался на лестничной клетке жилого дома, остается загадкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесу в Ленинградской области нашли 19 гранат и два снаряда, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.