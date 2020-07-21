В лесу в Гаврилово нашли два снаряда и 19 гранат времен ВОВ

Боеприпасы времен войны уничтожены. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Боеприпасы времен войны уничтожены. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В лесном массиве в Ленинградской области обнаружили десятки боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Найденные снаряды и гранаты в состоянии сильной коррозии.

Боеприпасы утром 21 июля нашли сотрудники главка во время оперативных мероприятий. Для их обследования была направлена дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Проверка показала, что обнаруженные боеприпасы — это два артиллерийских снаряда калибром 37 и 45 мм, корпус от 75-миллиметрового снаряда, 19 корпусов гранат Ф-1 и РГД-33 без запала. Все боеприпасы относятся ко времени Великой Отечественной войны.

Снаряды и гранаты были вывезены на специализированный полигон и уничтожены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Заставской улице в Петербурге нашли минометную мину.