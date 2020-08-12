Киркоров признался, что переболел COVID-19

Российский певец Филипп Киркоров неожиданно для всех признался, что перенес коронавирус. Симптомов, по его словам, у него не было, но тест показал положительный результат.

Об этом он рассказал на презентации клипа на песню «Ролекс», которую спел вместе с возлюбленным Бузовой Давидом Манукяном (DAVA). Король отечественной эстрады пришел без маски и объяснил это тем, что уже поборол коронавирус, однако не уточнил, когда это произошло.

«Конечно, я перенёс коронавирус. Но, к счастью, переболел по-киркоровски, бессимптомно», — заявил артист.

Стоит отметить, что за последнее время Киркоров успел выступить с концертом в Витебске, съездить на отдых на остров Крит, устроить вечеринку по случаю дня рождения его сына Мартина и сходить на открытие нового заведения Тимати. При этом везде был без маски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров разозлил поклонников кроссовками за 7 миллионов.