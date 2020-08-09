Киркоров разозлил поклонников кроссовками за 7 миллионов

Киркоров разозлил поклонников кроссовками за 7 миллионов
Филипп Киркоров сфотографировался в новых кроссовках. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров похвастался новыми кроссовками Dior x Nike, стоимость которых превышает 7 миллионов рублей.

Фотографиями обновки певец поделился в своем Instagram-аккаунте. Такая дорогая покупка возмутила его поклонников.

Внимание Киркоров привлекли лимитированные кроссовки Air Jordan в коллаборации с Nike. По его словам, изначально их цена составляла 2 тыс. долларов . Но сейчас перекупщики стали продавать их по цене, достигающей 100 тыс. долларов, а это уже более 7,3 млн рублей.

В комментариях под постом многие подписчики критикуют звезду за привычку хвастаться роскошью в период, когда многие люди лишились работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати подарил 8-летнему сыну Филиппа Киркорова мотоцикл. Ребенок очень удивился, когда увидел презент от рэпера.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм киркоров кроссовки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автозак протаранил толпу протестующих в Минске
Отменены 14 рейсов из Пулково в понедельник
Жители Сибирской улицы грозятся вызвать МЧС из-за сработавшей автосигнализации
В Невском районе 15 спасателей тушили горящий офис
Киркоров разозлил поклонников кроссовками за 7 миллионов
МВД Белоруссии заявило о сохранении контроля на массовых митингах
Спасатели потушили ресторан William Bass на Лиговском
Эпидемиолог назвал сроки второй волны Covid-19 в России