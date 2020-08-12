Американка едва не стала жертвой акулы на Багамах

Акула была в нескольких метрах от женщины. Фото: Jam Press/Youtube

Акула была в нескольких метрах от женщины. Фото: Jam Press/Youtube

Жительница Соединенных Штатов столкнулась с морской хищницей, когда праздновала свой день рождения на яхте.

Как сообщает New York Post, это произошло на Багамских островах. На яхте была установлена надувная горка, с которой и решила скатиться именинница. Этот момент ее друзья засняли на видео.

Оказавшись в воде, женщина заметила акулу длиной в несколько метров. На видео можно услышать, как ее сын кричит, чтоб та не пугалась хищника.

Остальные гости вечеринки бросились ей на помощь и успели вытащить до того, как акула успела на нее напасть. По словам одного из друзей, женщина совсем не испугалась произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Австралии мужчина погиб в зубах акулы. По информации полицейских, акула совершила нападение на мужчину, когда тот плавал неподалеку от мыса Индиан-Хед.