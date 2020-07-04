В Австралии мужчина погиб в зубах акулы

В Австралии на побережье острова Фрейзер на мужчину напала акула. К сожалению, сражение с хищником закончилось смертью австралийца.

Трагический инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд в пятницу, 3 июля, о чем пишет издание ABC, ссылаясь на местные правоохранительные органы. По информации полицейских, акула совершила нападение на мужчину, когда тот плавал неподалеку от мыса Индиан-Хед.

Вероятно, пострадавшему все-таки удалось отбиться от хищника: он дождался помощи спасателей, которые пытались спасти ему жизнь, однако полученные травмы, к несчастью, оказались смертельными. При каких обстоятельствах мужчина столкнулся с акулой, и что спровоцировало агрессию хищника, неизвестно.

Нападения акул в Австралии не так уж редки. В июне gazeta.spb.ru писала, что австралийскому серферу акула перегрызла ногу. Он скончался от потери крови.