В Австралии мужчина погиб в зубах акулы

В Австралии мужчина погиб в зубах акулы
Остается гадать, что спровоцировало хищника на нападение. Фото: pixabay.com

В Австралии на побережье острова Фрейзер на мужчину напала акула. К сожалению, сражение с хищником закончилось смертью австралийца.

Трагический инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд в пятницу, 3 июля, о чем пишет издание ABC, ссылаясь на местные правоохранительные органы. По информации полицейских, акула совершила нападение на мужчину, когда тот плавал неподалеку от мыса Индиан-Хед.

Вероятно, пострадавшему все-таки удалось отбиться от хищника: он дождался помощи спасателей, которые пытались спасти ему жизнь, однако полученные травмы, к несчастью, оказались смертельными. При каких обстоятельствах мужчина столкнулся с акулой, и что спровоцировало агрессию хищника, неизвестно.

Нападения акул в Австралии не так уж редки. В июне gazeta.spb.ru писала, что австралийскому серферу акула перегрызла ногу. Он скончался от потери крови.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
австралия нападение акулы несчастный случай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор до конца года запретил массовые мероприятия для детей
В Петербурге таможенников подозревают во взятке в размере 900 тысяч рублей
В Московском районе заметили красного голубя
В пожаре на улице Жени Егоровой погибла пенсионерка
В Австралии мужчина погиб в зубах акулы
Козак: прорыва на переговара «нормандской четверки» не произошло
В Петербурге переливание плазмы переболевших коронавирусом помогло 60 пациентам
День Достоевского в Петербурге отмечают в онлайн-режиме