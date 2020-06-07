Австралийский серфер стал жертвой нападения акулы

Огромная белая акула перегрызла ногу серфера у берегов штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Поймать и убить хищника не удалось.

Как сообщает BBC, погибший был пожилого возраста — ему было не менее 50 лет. Акула-людоед, как ее называют местные, откусила мужчине ногу в районе бедра. Затем она покружила вокруг спасателей, протаранила лодку и уплыла. Пострадавшего вытащили из воды, однако он потерял слишком много крови и умер.

Согласно местному законодательству, полиция имеет право убивать акул, представляющих опасность для людей. Однако в этот раз правоохранители ничего не смогли сделать — рыба быстро уплыла в другой район.

Местные жители были сильно шокированы произошедшим, поскольку, по их словам, последнее нападение акулы на человека в их краях случилось уже много лет назад.

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