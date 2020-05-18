В Ярославле мужчина пережил нападение медведя

В Ярославле мужчина пережил нападение медведя
Медведя отпугнули. Фото: pixabay

Дикий зверь напал на прохожего на одной из улиц Ярославля. Молодой человек смог спастись благодаря таксисту.

Как сообщает РЕН ТВ, все произошло посреди ночи в спальном районе Ярославля. Молодой человек шел по тротуару рядом с парковкой, когда к нему подбежал резвый медведь и напал.

Мужчина, которого хищник выбрал в качестве жертвы, пытался сопротивляться, однако у него получилось лишь выставить локоть, чтобы удержать равновесие. Все могло бы обернуться плачевно, если бы рядом не оказался таксист в машине, который включил фары и начал сигналить. Это испугало косолапого и он поспешил скрыться от людей.

Затем таксист отвез раненого в больницу. Ярославец получил серьезные травмы — медведь исцарапал его бедро. По словам врачей, лечение не будет быстрым и придется пить антибиотики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам напомнили, что делать, если на пути встретился медведь.

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