Петербуржцы сами задержали насильника, напавшего на жительницу Белоруссии

Жители Адмиралтейского района сами задержали злоумышленника, который изнасиловал женщину на 12-й Красноармейской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию позвонила местная жительница, которая рассказала, что на 12-й Красноармейской толпа людей держит человека. Горожане кричали, что задержали насильника и просили вызвать полицию.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник напал в парадной на жительницу Белоруссии, которая прибыла в Россию с частным визитом. На 12-й Красноармейской у женщины была временная регистрация.

Ее увезли на «скорой» в больницу. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.

Подозреваемый оказался жителем Дагестана, который работает кассиром в «Пятерочке». Его передали полиции.

По статье «Насильственные действия сексуального характера» возбудили уголовное дело.