В Петербурге субсидируют съемки десяти национальных фильмов

В Северной столице подвели итоги конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на развитие отечественного киноматографа.

В списке победителей десять заявок: шесть документальных кинокартин, один историко-публицистический фильм и три художественных. Так, субсидии от города получат «Петрополис» Валерия Фокина, «Легкий жанр» Алексея Козлова и «Петербург Миклухо-Маклая», снятый потомком и полным тезкой знаменитого русского исследователя.

Финансовую помощь получат проекты, посвященные Петру Первому, маршалу СССР Леониду Говоров, истории об экспедиции по измерению земного шара, в которой приняли участие и российские ученые, а также фильм «Пауза в Санкт-Петербурге» Сергея Дебижева — самый «свежий» отклик на пандемию COVID-19, рассказ о жизни города в условиях борьбы с опасной инфекцией. В общей сложности, сумма субсидий в этом году составляет 120 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школе Всеволожска снимают историю про юного самбиста Гришку.