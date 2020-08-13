В Новой Зеландии откопали останки древнего хохлатого пингвина

От современных видов E. atatu отличали детали строения конечностей и черепа. Например, его клюв был тоньше, чем современных хохлатых пингвинов и скорее напоминал клюв великолепного пингвина. Фото: Wikipedia

От современных видов E. atatu отличали детали строения конечностей и черепа. Например, его клюв был тоньше, чем современных хохлатых пингвинов и скорее напоминал клюв великолепного пингвина. Фото: Wikipedia

Новозеландские палеонтологи нашли окаменелости древнего хохлатого пингвина, который жил на Земле свыше трех миллионов лет назад.

Новые сведения, полученные специалистами, позволили им подтвердить, что общий предок всех пингвинов проживал на именно на территории Новой Зеландии. Отсюда же берут начало хохлатые пингвины, которые затем распространились по всей Субантарктике. Своим открытием ученые поделились в статье, опубликованной в научном издании Proceedings of the Royal Society B.

Новому виду, древнейшему известному представителю своего рода в Новой Зеландии, дали имя Eudyptes atatu, что переводится с языка маори как «хохлатый пингвин рассвет». Исследователи предполагают, что длина его тела составляла 65 см, а вес — до 5 кг.

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