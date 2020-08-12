Ученые в США работают над новой технологией создания детей

В Стэнфордском университете США занимаются разработкой технологии по искусственному созданию детей.

Как говорится в статье, опубликованной изданием Discovery Magazine, доцент кафедры акушерства и гинекологии университета Витторио Себастьяно рассказал, что эта технология будет создана в течение нескольких лет.

По его словам, с помощью нее ученые смогут получить из стволовых клеток человека полностью жизнеспособные сперматозоиды, которые смогут оплодотворить яйцеклетки, выращенные искусственным путем.

Однако, этому могут помешать сомнения в этичности такой разработки. Изучение искусственных эмбрионов могут запретить, а это значит, что последующее развитие технологии остановится.

Также есть предположения, что это позволит клонировать знаменитостей без их ведома.

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