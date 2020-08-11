Стало известно, от чего умрут миллионы людей

Стало известно, от чего умрут миллионы людей
Ученые рассказали об угрозе глобального потепления. Фото: pixabay.com

Миллионы людей на Земле умрут в результате выбросов парниковых газов. Такой вывод сделала группа исследователей из Национального бюро экономических исследований.

Специалисты подсчитали число смертей, которые были связаны с жарой. Исследование проводили в странах, которые в прошлом пострадали от тепловых волн. Так они смогли высчитать, что тепловые волны могут убить 73 человека на каждые 100 тысяч человек в мире.

Ученые называют экстремальную жару одним из самых опасных погодных явлений. Она провоцирует не только тепловой удар, но и сердечный приступ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые Гарвардского университета в США смогли найти способ побороть неизлечимый рак. Сделать это удалось после экспериментов на мышах. Так специалистам удалось раскрыть свойство опухолевых клеток менять метаболизм.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вымирание потепление ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, от чего умрут миллионы людей
Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса
Трамп собирается пригласить Путина на встречу G7
В Ленобласти спасли раненого ястреба
Во вторник в Пулково отменяют 19 рейсов, еще два задерживают
В яблочной кожуре нашли лекарство от рассеянного склероза
Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома, ранен человек
Санавиация трижды вылетала в Ленобласть, госпитализировали мальчика с ...