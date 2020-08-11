Стало известно, от чего умрут миллионы людей

Миллионы людей на Земле умрут в результате выбросов парниковых газов. Такой вывод сделала группа исследователей из Национального бюро экономических исследований.

Специалисты подсчитали число смертей, которые были связаны с жарой. Исследование проводили в странах, которые в прошлом пострадали от тепловых волн. Так они смогли высчитать, что тепловые волны могут убить 73 человека на каждые 100 тысяч человек в мире.

Ученые называют экстремальную жару одним из самых опасных погодных явлений. Она провоцирует не только тепловой удар, но и сердечный приступ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые Гарвардского университета в США смогли найти способ побороть неизлечимый рак. Сделать это удалось после экспериментов на мышах. Так специалистам удалось раскрыть свойство опухолевых клеток менять метаболизм.