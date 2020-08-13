На смену медицинским маскам в эпоху COVID-19 может прийти спрей

На смену медицинским маскам в эпоху COVID-19 может прийти спрей
Возможно, маски скоро уступят место более прогрессивному методу защиты от COVID-19. Фото: pixabay.com

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско поделились инновационной разработкой. Ученые создали аналог защитной маски в виде спрея.

Противовирусный препарат, созданный американскими исследователями, получил название Aero Nabs. Он представляет собой ингалятор или спрей для носа. Частицы лекарства после впрыскивания попадают в пазухи и мешают клеткам вируса прикрепляться к здоровым клеткам организма.

По предварительной информации, предоставленной сотрудниками университета, достаточно лишь одного использования в сутки: оно надежно защищает на 24 часа. Остается, однако, неясным, как средство защищает слизистые глаз или рта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые установили связь между резус-фактором крови и шансами заразиться коронавирусной инфекцией. Оказывается, что отрицательный резус-фактор больше способствует заражению, нежели положительный.

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